19:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Трамп поздравил Путина с прекрасным проведением ЧМ-2018


Президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с прекрасной организацией чемпионата мира-2018. Он также отметил хорошее выступление сборной России на этом турнире.

Я хотел бы поздравить Россию и президента Путина с прекрасным проведением кубка мира, - цитирует Трампа РИА Новости. - Он был одним из лучших в истории, и ваша команда тоже выступила очень хорошо. Это была отличная работа.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180716/1139427900.html

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