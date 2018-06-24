Тони Кроос: "Чтобы так провести второй тайм, надо иметь яйца"

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после матча чемпионата мира-2018 против Швеции (2:1) отметил, что команде было сложно до самого конца. Хавбек стал автором победного гола немцев, забив со штарфного на пятой компенсированной минуте.

- Это была еще одна очень сложная игра для нас, - приводит "Р-Спорт" слова Крооса. - Нам пришлось нелегко. Мы не смогли забить быстрый гол, хотя имели моменты. Было сложно до самого конца, но сейчас мы счастливы, что смогли победить. Мы, может, многих бы порадовали, если бы вылетели с чемпионата мира, но так легко мы вам эту радость не доставим.

Конечно, гол шведов на моей совести, но когда за матч отдаешь 400 передач, такое может случиться. Но надо же "иметь яйца", чтобы потом так провести второй тайм. Теперь нужно отдохнуть, победить корейцев и уверенно выходить в плей-офф.

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