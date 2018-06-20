Томас Мюллер: "Если вид на море и горы поможет Германии победить Швецию, это будет плюсом"

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против Швеции отметил красивый вид на море и горы в Сочи. По его словам, команда провела работу над ошибками в игре с Мексикой (0:1).

- На базе в Ватутинках были хорошие условия для нас. Сейчас мы приехали в Сочи, если вид на море и горы поможет нам выиграть, это будет только плюсом, - цитирует Мюллера "РИА Новости". - Перед игрой не было большого количества тренировок. Мы думаем, что это лучше, чтобы сохранить силы. Но, возможно, требуется больше подготовки. В любой игре могут быть такие моменты, которые приносят игрокам негативные последствия для их физического состояния. Самое главное в предстоящей игре, чтобы каждый выполнял свои позиционные задания.

После игры с Мексикой было сложно, было ощущение, что на команду напирают, оказывают давление. Но мы сплотились, разобрали ошибки. Перед нами стоят важные задачи, которые нам предстоит решать вместе, чтобы выиграть следующий матч. Не нужно друг друга обвинять или заниматься постоянно самобичеванием, надо сконцентрироваться на исправлении ошибок, позитивно смотреть в будущее. Если человеку не хватает мотивации, это может привести к плохому результату. И если он сверхмотивирован, это тоже не очень хорошо.

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