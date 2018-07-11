Тоби Алдервейрелд: "Мбаппе пытался убить игру"

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился своим мнением о симуляциях француза Кильяна Мбаппе в концовке второго тайма матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Франции (0:1). По словам бельгийца, он хотел убить игру. Тем не менее, он отметил уровень игры Мбаппе

- Что скажете о том, что почти всю концовку матча провел на газоне?

- Да, он прошел дальше, но считаю, что он хотел убить игру. Тем не менее, это очень мастеровитый футболист, у которого большое будущее. (Артем РЯБОВОЛ)

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