Тите: "Приятно удивлены стадионом в Ростове-на-Дону"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после ничьей со Швейцарией в матче чемпионата мира-2018 (1:1) поблагодарил Ростов-на-Дону за теплый прием. Встречу, прошедшую на "Ростов-Арене", посетили 43109 зрителей, что стало рекордом для стадиона.

– Сегодня большой день для Ростова-на-Дону. Вы довольны газоном, что-то рассмотрели в городе?

– Большое спасибо за душевный прием всему Ростову! Мало что увидел, мы много думаем о тактике и тренируемся. На этом стадионе идеальный газон, как мягкий ковер. Такие стадионы мы стараемся украсить игрой. Приятно удивлены! (Юрий ГОЛЫШАК)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

​На матче Бразилия – Швейцария был установлен рекорд посещаемости "Ростов-Арены"