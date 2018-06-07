Тихонов ответил на вопрос о слабости сборной России

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал мнение о том, что нынешняя сборная России по футболу - самая слабая за всю историю.

- Самая слабая сборная за всю историю? По некоторым матчам я видел и, конечно, если брать тот же матч с Австрией, когда команда создает один момент – это, наверное, не очень хорошо, - заявил в программе Foot'больные люди Тихонов. - Плюс схема 3-5-2 была, вчера (в товарищеском матче с Турцией (1:1), который прошел 5 июня, разговор состоялся 6 июня. – Прим "СЭ") четыре защитника играли… Я, как тренер, понимаю и ту, и другую схему, но все зависит от футболистов, которые у тебя есть. И допустим, менялся один футболист на другого, оба сильные, которые, по моему мнению, должны играть в основном составе, но может быть, это было видение тренера, чтобы попробовать разные схемы и футболистов на другом месте, не могу точно сказать. Но ведь у нас есть качественные футболисты: и Миранчуки, и Головин.