Тибо Куртуа: "Не хочется возвращаться в Англию, если мы им проиграем"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил, что команда настроена на победу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Англии.

После двух игр группы бельгийцы и англичане набрали по шесть очков и поспорят за первое место.

- Если хотите сохранить победный настрой, то лучше продолжать побеждать, - цитирует The Telegraph Куртуа. - Лично мне не хочется возвращаться в Англию в июле, если мы им проиграем. Я хочу победить. Уверен, каждый в сборной Бельгии думает аналогично.

Встреча бельгийцев и англичан состоится 28 июня в Калининграде.

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