Тибо Куртуа: "Надо отдать должное Тунису: они не стали закрываться"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа похвалил Тунис за попытку сыграть в атакующий футбол в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (5:2).

- Надо отдать должное тунисцам, они не стали закрываться, искали счастья в атаке, - цитирует ТАСС Куртуа. - Но это, конечно, пошло нам на руку, потому что в такой ситуации есть много свободных зон в атаке и мы ими воспользовались.

Мы можем пройти на турнире далеко, почему нет, но не забывайте, что на поле выходит не одна команда. Можно ли выиграть турнир, делая ставку на атаку? А почему нет? Да и не стоит принижать качество нашей обороны.