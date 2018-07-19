Тевес считает Пекермана лучшим вариантом для сборной Аргентины

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес считает, что Хосе Пекерман должен стать главным тренером национальной команды. Эта должность остается вакантной после того, как от нее после неудачи на чемпионате мира-2018 был освобожден Хорхе Сампаоли. Пекерман был главным тренером сборной Аргентины на ЧМ-2006. В состав той команды входил и Тевес. В Германии аргентинцы дошли до четвертьфинала. На чемпионате мира в России Пекерман возглавлял сборную Колумбии, которая, как и Аргентина, выбыла из борьбы в 1/8 финала, уступив Англии в серии пенальти.

"Считаю, что с Хосе мы были ближе всего к успеху на чемпионате мира, – сказал Тевес в интервью ESPN. – Если бы мы обыграли Германию в четвертьфинале, могли бы стать чемпионами. Но мы уступили по пенальти. Пекерман многому научил меня, и я очень благодарен ему. На мой взгляд, Хосе – тот человек, кто легко может руководить сборной Аргентины. Он все понимает".