Темури Кецбая: "Такой пенальти в чемпионате Англии никто бы не назначил"

Бывший полузащитник "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона" Темури Кецбая в интервью "СЭ" заявил, что пенальти, как в матче чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Туниса​ (2:1), в чемпионате Англии бы не назначили. На 33-й минуте английский защитник Кайл Уокер​ в своей штрафной площади отмахнулся от Бен Юссуфа, что привело к назначению 11-метрового и желтой карточке.

– Зачем Кайл Уокер так глупо сфолил на игроке сборной Туниса, после чего арбитр назначил пенальти?

– А я считаю, что такой пенальти в чемпионате Англии никто бы не назначил! Вообще Тунис мало что создал впереди, в основном отбивался, хорошо оборонялся.

– Значит, на ваш взгляд, англичане атаковали довольно примитивно?

– Да. Я не увидел разнообразия впереди. Угроза исходила от подач и угловых. Вот и все. Возможно, нужно сделать скидку на первую игру на турнире. Почти все фавориты выглядят не слишком уверенно. Главное, что взяли три очка. Но против Бельгии у англичан шансов, откровенно говоря, мало. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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