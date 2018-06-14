23:28 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Свищев - о победе России: "Жаль, матч закончился, счет мог бы быть более разгромным"


Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что сборная России могла выиграть с еще более крупным счетом в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Россияне победили со счетом 5:0, причем два гола были забиты в добавленное ко второму тайму время.

- Первый матч чемпионата послужит хорошим заделом для дальнейших возможных успехов наших футболистов, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Было видно, что команда почувствовала драйв, но, к сожалению, наступил конец игры, а так счет мог бы быть еще более разгромным.

Россия - Саудовская Аравия

 

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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180614/1138015130.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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