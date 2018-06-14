Свищев - о победе России: "Жаль, матч закончился, счет мог бы быть более разгромным"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что сборная России могла выиграть с еще более крупным счетом в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Россияне победили со счетом 5:0, причем два гола были забиты в добавленное ко второму тайму время.

- Первый матч чемпионата послужит хорошим заделом для дальнейших возможных успехов наших футболистов, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Было видно, что команда почувствовала драйв, но, к сожалению, наступил конец игры, а так счет мог бы быть еще более разгромным.