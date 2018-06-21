Стюарды оцепили сектор с хорватскими болельщиками после гола Ракитича

После третьего гола сборной Хорватии в ворота Аргентины в матче ЧМ-2018 на стадионе в Нижнем Новгороде стюарды оцепили один из секторов с болельщиками европейской команды.

По всей видимости, это связано с тем, что зрители бросили в сторону поля небольшие посторонние предметы. Вдобавок, это превентивная мера - чтобы избежать контакта с аргентинским сектором. Автором третьего гола был Иван Ракитич, хорваты победили со счетом 3:0. (Артем АГАПОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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