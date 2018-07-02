Стипе Плетикоса: "Дорога к финалу у России и Хорватии открыта"

Бывший вратарь сборной Хорватии и "Спартака" Стипе Плетикоса отметил, что его национальная команда, а также сборная России имеют хорошую возможность добиться высокого для себя результата на чемпионате мира по футболу и дойти до финала. Напомним, команды сыграют в четвертьфинале.

- Чемпионат мира уже покинули несколько фаворитов, а Италия и вовсе не вышла в финальную стадию турнира, - цитирует "РИА Новости" Плетикосу. - Для сборных России и Хорватии появился хороший шанс добиться большого результата на мундиале, дорога к финалу, учитывая сетку плей-офф, открыта. Уверен, матч будет очень интересным, будет настоящая битва. У России есть сильный козырь – это атмосфера вокруг команды, в Сочи будет отличная поддержка трибун. Хорватам надо будет справиться с давлением.

У Хорватии очень хорошие защитники – Деян Ловрен, Домагой Вида. Полузащита тоже очень сильна, вчера в матче с Данией она впервые на турнире потеряла контроль над игрой. Трудно сказать, какую тактику на игру стоит выбрать Станиславу Черчесову, нужно будет адаптироваться, как и к испанцам. В составе сборной России выделю Игоря Акинфеева, Артема Дзюбу, Александра Головина, Романа Зобнина, Дениса Черышева. Это отличные футболисты, которые проводят прекрасный чемпионат. Угрозу стоит ждать от каждого из них.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)