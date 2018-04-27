Станислав Черчесов: "Шансы Джикии попасть в состав сборной на ЧМ минимальные"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник "Спартака" Георгий Джикия сможет появиться в общей группе национальной команды только к 14 июня. В этот день стартует чемпионата мира.



- Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикии, - приводит "Комсольская правда" слова Черчесова. - На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка – мимо. Так что, к большому сожалению, шансы у Джикии попасть в состав минимальные. Я его кстати видел на днях на матче – выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи. Кстати, я и Кокорину, и Васину тоже недавно звонил.



Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв крестообразных связок колена во время товарищеского матча на сборе красно-белых в январе. В начале марта игрок приступил к тренировкам.