Станислав Черчесов: "Россия сделает все для победы на ЧМ-2018, мы с оптимизмом смотрим в будущее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что команда сделает все возможное, чтобы победить на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что для самого турнира и болельщиков было бы хорошо, если бы россияне сыграли с Испанией или Англией.

– Для самого турнира и болельщиков было бы хорошо, если бы сборная России встретилась с командами Испании или Англии. Но обыграть эти команды будет крайне непросто, – приводит RT слова Черчесова. – Я пообщался с некоторыми тренерами сегодня – Левом, Дешамом. Но что мы сейчас можем друг другу сказать? Никто не знает, что произойдет в следующие шесть месяцев. Возможно, лидер твоей команды получит травмы, и таких "возможно" очень много. Россия сделает все для победы на чемпионате мира. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

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