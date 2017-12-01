18:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Россия сделает все для победы на ЧМ-2018, мы с оптимизмом смотрим в будущее"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что команда сделает все возможное, чтобы победить на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что для самого турнира и болельщиков было бы хорошо, если бы россияне сыграли с Испанией или Англией.

– Для самого турнира и болельщиков было бы хорошо, если бы сборная России встретилась с командами Испании или Англии. Но обыграть эти команды будет крайне непросто, – приводит RT слова Черчесова. – Я пообщался с некоторыми тренерами сегодня – Левом, Дешамом. Но что мы сейчас можем друг другу сказать? Никто не знает, что произойдет в следующие шесть месяцев. Возможно, лидер твоей команды получит травмы, и таких "возможно" очень много. Россия сделает все для победы на чемпионате мира. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/455195-cherchesov-rossiya-chm

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (2)
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hant64

Сделаем всё для победы на ЧМ: с одной стороны, если не ставить в спорте максимальные задачи, то незачем вообще участвовать. С другой стороны, вести речи о победе относительно сборной России - это в здравом уме точно не нужно пребывать, только ненормальный может о таком заявлять...

18:46

СашаРичагин

Я тоже оптимист: после ЧМ Усач будет уволен. И это хорошо. Плохо, что Мутко останется.

18:21