Станислав Черчесов: "Россия сделает все для победы на ЧМ-2018, мы с оптимизмом смотрим в будущее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что команда сделает все возможное, чтобы победить на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что для самого турнира и болельщиков было бы хорошо, если бы россияне сыграли с Испанией или Англией.
– Для самого турнира и болельщиков было бы хорошо, если бы сборная России встретилась с командами Испании или Англии. Но обыграть эти команды будет крайне непросто, – приводит RT слова Черчесова. – Я пообщался с некоторыми тренерами сегодня – Левом, Дешамом. Но что мы сейчас можем друг другу сказать? Никто не знает, что произойдет в следующие шесть месяцев. Возможно, лидер твоей команды получит травмы, и таких "возможно" очень много. Россия сделает все для победы на чемпионате мира. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/455195-cherchesov-rossiya-chm
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Йоахим Лев
- Дидье Дешам
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
hant64
Сделаем всё для победы на ЧМ: с одной стороны, если не ставить в спорте максимальные задачи, то незачем вообще участвовать. С другой стороны, вести речи о победе относительно сборной России - это в здравом уме точно не нужно пребывать, только ненормальный может о таком заявлять...
18:46
СашаРичагин
Я тоже оптимист: после ЧМ Усач будет уволен. И это хорошо. Плохо, что Мутко останется.
18:21