Станислав Черчесов: "Почему не играют Миранчуки? Потому что тренер так решает!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая прокомментировал отсутствие игровой практики у Алексея и Антона Миранчуков. Также он рассказал о восстановлении Алана Дзагоева.

– Почему не играют Миранчуки? – спросил корреспондент "Матч ТВ" Дмитрий Занин, который критиковал сборную перед турниром.

– Потому что главный тренер так решает! – жестким тоном ответил Черчесов. – А они должны быть готовы выйти в любую секунду и сделать свое дело.

– Как Алан Дзагоев? И насколько вы впечатлены тем, как удалось его заменить?

– Понятно, что мы не обрадовались, потеряв такого креативного игрока, как Алан. Но так случилось. Без травм и карточек на таких больших турнирах не бывает. Вчера он уже тренировался на поле. Понятно, что рисковать здоровьем футболиста мы не будем, никакого форсирования. Специально не берем его с собой, чтобы он полноценно проходил лечение и готовился. Поэтому его не было в Питере и нет в Самаре. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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