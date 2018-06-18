13:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Переживал за Германию. Но эта команда знает, как выходить из сложных ситуаций"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментирвоал поражение Германии от Мексики (0:1) в матче группового турнира чемпионата мира, который состоялся в воскресенье в Москве.

- Я видел игру. И вчера, и сегодня пересмотрел моменты, которые мне показались интересны как тренеру. Одной команде матч удался, другой - нет. Как зрителю игра понравилась. Каждый тренер решал свои задачи. Игра могла закончиться не только 0:1, но и 2:1, и 3:2 - моментов хватало. Понятно, что мой бывший тренер расстроен. И я тоже переживал за них. Но понятно, что Германия - турнирная команда, и она знает, как выходить из таких ситуаций, - сказал Черчесов на пресс-конференции. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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