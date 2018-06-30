Станислав Черчесов: "Мы просили тренировку в "Лужниках", но нам культурно отказали"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции рассказал, почему россияне провели тренировку в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией в Новогорске, а не на стадионе "Лужники", где пройдет встреча.

- Нас никто не просил (не тренироваться в Лужниках накануне игры. - Прим. "СЭ"), просили мы. Нам культурно отказали. Регламент позволяет организаторам принимать такие решения, потому что мы уже тренировались, а испанцы еще нет. У нас была возможность потренироваться и здесь на резервном поле, и на стадионе ЦСКА. Решили, что в этом нет смысла. Поле я сейчас посмотрел, оно хорошего качества. Во всех вещах есть плюсы, и футболисты спокойно поработали на базе, - сказал Черчесов.

Матч Испания - Россия состоится на стадионе "Лужники" в воскресенье. Начало игры - 17.00. (Игорь РАБИНЕР)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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