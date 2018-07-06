Станислав Черчесов: "Когда игроки выступают в сильных лигах это подспорье, но не панацея"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением относительно выступления россиян за рубежом на пресс-конференции перед четвертьфиналом ЧМ-2018 против Хорватии.

– Черышев и Габулов играют в заграничных клубах. Насколько важно, чтобы российские футболисты играли в Англии, Италии и других странах?

– Важно, на каком уровне они играют. Когда они играют в более сильных лигах и клубах, чем российских, это подспорье. Это не панацея от того, удачно играть или нет. В свое время у нас много игроков выступало в зарубежных клубах, но сборная ничего не добивалась. Важно, чтобы сборная была хорошо подготовлена. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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