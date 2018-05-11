14:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Джикия чувствует, что не до конца готов"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции прокомментировал невызов защитника "Спартака" Георгия Джикии на сбор перед чемпионатом мира. По его словам, нельзя рисковать, несмотря на желание пригласить игрока.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира

– Джикия до сих пор чувствует, что не до конца готов, – заявил Черчесов. – Для нормального человека он больше, чем здоров. Но он не тренировался в общей группе, не тренировался в интенсивном режиме. Клуб его потихонечку восстанавливает, а мы можем брать только тех футболистов, которые готовы. Только в июне он более-менее начнет заниматься в интенсивной группе. Наверное, неправильно вызывать игрока, который пять месяцев не играл и не тренировался. Это же риск... А так, конечно, желание было.

Напомним, что Черчесов вызвал на сбор 9 защитников: Владимира Граната ("Рубин"), Руслана Камболова ("Рубин"), Федора Кудряшова ("Рубин"), Илью Кутепова ("Спартак"), Романа Нойштедтера ("Фенербахче", Турция), Константина Рауша ("Динамо"), Андрея Семенова ("Ахмат"), Игоря Смольникова ("Зенит"), Мариу Фернандеса (ЦСКА). (Михаил ГОНЧАРОВ)

Опрос

Дзюба - в составе, Заболотный - в резерве сборной на ЧМ. Все верно?
голосовать
Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!