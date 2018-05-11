Станислав Черчесов: "Джикия чувствует, что не до конца готов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции прокомментировал невызов защитника "Спартака" Георгия Джикии на сбор перед чемпионатом мира. По его словам, нельзя рисковать, несмотря на желание пригласить игрока.

– Джикия до сих пор чувствует, что не до конца готов, – заявил Черчесов. – Для нормального человека он больше, чем здоров. Но он не тренировался в общей группе, не тренировался в интенсивном режиме. Клуб его потихонечку восстанавливает, а мы можем брать только тех футболистов, которые готовы. Только в июне он более-менее начнет заниматься в интенсивной группе. Наверное, неправильно вызывать игрока, который пять месяцев не играл и не тренировался. Это же риск... А так, конечно, желание было.

Напомним, что Черчесов вызвал на сбор 9 защитников: Владимира Граната ("Рубин"), Руслана Камболова ("Рубин"), Федора Кудряшова ("Рубин"), Илью Кутепова ("Спартак"), Романа Нойштедтера ("Фенербахче", Турция), Константина Рауша ("Динамо"), Андрея Семенова ("Ахмат"), Игоря Смольникова ("Зенит"), Мариу Фернандеса (ЦСКА). (Михаил ГОНЧАРОВ)