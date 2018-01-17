Стадион в Калининграде к чемпионату мира будет открыт 22 марта матчем "Балтика" - "Шальке"

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая сообщил, что стадион в Калининграде, строящийся к чемпионату мира 2018 года, откроется 22 марта. Первый матч на арене пройдет между "Балтикой" и "Шальке".

– Мы согласовали, что стадион откроется 22 марта матчем нашего клуба с "Шальке", – цитирует ТАСС Лепсаю.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе в Калининграде состоятся 4 матча группового этапа: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня) и Англия – Бельгия (28 июня).