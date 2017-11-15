США хотят провести турнир среди невышедших на чемпионат мира-2018 команд

Федерация футбола США изучает возможность проведения чемпионата мира среди невышедших на чемпионат мира-2018 в России команд, сообщает ESPN. Из участников рассматривают следующие сборные: США, Италия, Чили, Голландия и Гана.

Турнир планируется провести в США период между завершением национальных чемпионатов и до начала финальной стадии чемпионата мира-2018.

Напомним, что на данный момент на ЧМ-2018 попала 31 сборная: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания и Австралия.