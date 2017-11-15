США хотят провести турнир среди невышедших на чемпионат мира-2018 команд

Федерация футбола США изучает возможность проведения чемпионата мира среди невышедших на чемпионат мира-2018 в России команд, сообщает ESPN. Из участников рассматривают следующие сборные: США, Италия, Чили, Голландия и Гана.
Турнир планируется провести в США период между завершением национальных чемпионатов и до начала финальной стадии чемпионата мира-2018.
Напомним, что на данный момент на ЧМ-2018 попала 31 сборная: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания и Австралия.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Ганы (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная США (футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала
Генри Морган
2Dymanomashina Зимбабве еще не вышли...и Сан-Марино. По уровню, примерно как США. Надо брать! _____________________________________________________________________________________________________________ У "истых патриотов" не только истерика и злорадство, но и приступы надвигающегося слабоумия? Вот, зачем кукарекать абы что, если не разбираешься в матчасти? Лучше молчать, ежели ничего не смыслишь в футболе. Зимбабве и Сан-Марино до сборной США примерно также далеко, как человеку "пешком до Луны".
16:04
П_о_в_а_р
А что если нам ПРОВЕСТИ ТУРНИР СРЕДИ НЕВЫШЕДШИХ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА КОМАНД -------- Лол. Вата совсем долбанулась. Комплексы имперские. ------------------ Это в США. ------------------- Уверен, что турнир будет лучше организован и гораздо зрелищней основного чемпионата. Его буду смотреть.
16:03
Генри Морган
Это как?) Какой критерий приглашений будет? Много хороших команд не попало. Уэльс, например, тоже не попал. И сколько команд пригласят? 7, 15 плюс сборная США? Откуда? Много вопросов. Новую Зеландию тоже можно позвать, если Перу не пройдёт.
16:00
marksan
shur А Гондурас?_____ А какая разница Гондурас или Украина!!! По уровню жизни Гондурас даже выше Украины! При такой постановки вопроса остаётся один вопрос... Даст ли Трамп деньги на подобное "торжище"?
15:58
shpasic
США, Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Украина. ведь вряд ли Китай, КНДР и Венесуэлу позовут.
15:54
marksan
Это будет прелестно! ОИН!
15:52
marksan
Моё предложение! Если нас выкинут с ОИ-2018, организовать альтернативную Олимпиаду для всех, кто не попал в состав своих сборных!
15:51
MVD1969
Чемпионат мира среди неудачников? И США - его хозяева? Надеюсь, что это станет постоянным трендом.
15:45
Dymanomashina
Зимбабве еще не вышли...и Сан-Марино. По уровню, примерно как США. Надо брать!
15:41
shur
А Гондурас?
15:35