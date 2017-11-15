15:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

США хотят провести турнир среди невышедших на чемпионат мира-2018 команд

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Федерация футбола США изучает возможность проведения чемпионата мира среди невышедших на чемпионат мира-2018 в России команд, сообщает ESPN. Из участников рассматривают следующие сборные: США, Италия, Чили, Голландия и Гана.

Турнир планируется провести в США период между завершением национальных чемпионатов и до начала финальной стадии чемпионата мира-2018.

Напомним, что на данный момент на ЧМ-2018 попала 31 сборная: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, ЯпонияНигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, УругвайАргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, ХорватияШвецияДания и Австралия.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Генри Морган

2Dymanomashina Зимбабве еще не вышли...и Сан-Марино. По уровню, примерно как США. Надо брать! _____________________________________________________________________________________________________________ У "истых патриотов" не только истерика и злорадство, но и приступы надвигающегося слабоумия? Вот, зачем кукарекать абы что, если не разбираешься в матчасти? Лучше молчать, ежели ничего не смыслишь в футболе. Зимбабве и Сан-Марино до сборной США примерно также далеко, как человеку "пешком до Луны".

16:04

П_о_в_а_р

А что если нам ПРОВЕСТИ ТУРНИР СРЕДИ НЕВЫШЕДШИХ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА КОМАНД -------- Лол. Вата совсем долбанулась. Комплексы имперские. ------------------ Это в США. ------------------- Уверен, что турнир будет лучше организован и гораздо зрелищней основного чемпионата. Его буду смотреть.

16:03

Генри Морган

Это как?) Какой критерий приглашений будет? Много хороших команд не попало. Уэльс, например, тоже не попал. И сколько команд пригласят? 7, 15 плюс сборная США? Откуда? Много вопросов. Новую Зеландию тоже можно позвать, если Перу не пройдёт.

16:00

marksan

shur А Гондурас?_____ А какая разница Гондурас или Украина!!! По уровню жизни Гондурас даже выше Украины! При такой постановки вопроса остаётся один вопрос... Даст ли Трамп деньги на подобное "торжище"?

15:58

shpasic

США, Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Украина. ведь вряд ли Китай, КНДР и Венесуэлу позовут.

15:54

marksan

Это будет прелестно! ОИН!

15:52

marksan

Моё предложение! Если нас выкинут с ОИ-2018, организовать альтернативную Олимпиаду для всех, кто не попал в состав своих сборных!

15:51

MVD1969

Чемпионат мира среди неудачников? И США - его хозяева? Надеюсь, что это станет постоянным трендом.

15:45

Dymanomashina

Зимбабве еще не вышли...и Сан-Марино. По уровню, примерно как США. Надо брать!

15:41

shur

А Гондурас?

15:35