Спрос на донских раков в Ростове-на-Дону вырос во время ЧМ-2018

Спрос на донских раков с началом чемпионата мира по футболу увеличился в Ростове-на-Дону по сравнению с обычными днями. Об этом сообщил один из продавцов живых раков, торгующий ими на центральном рынке города.

В рамках чемпионата мира на "Ростов-Арене" прошло две игры. 17 июня состоялся матч между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), 20 июня играли команды Уругвая и Саудовской Аравии (1:0). Стоимость одного килограмма раков на центральном рынке Ростова-на-Дону составляет 800 рублей.

Тысячи болельщиков, приехавших со всего мира, в свободное от футбола время знакомятся с местными достопримечательностями, одной из которых является центральный рынок, где продаются донские раки, являющиеся традиционным местным блюдом.

- Могу сказать, что покупательский интерес к живым ракам во время чемпионата мира увеличился, - цитирует ТАСС продавца. - Их активно покупают российские болельщики, приехавшие в Ростов-на-Дону.

Что касается иностранцев, то они подходят к рачьим рядам, интересуются, что мы продаем, но не покупают. Оно и понятно, зачем им брать-то, они не знают, как готовить. Но у них есть возможность отведать раков в наших ресторанах.

По сравнению с прошлым годом, цена на раков даже опустилась. Видимо, к чемпионату мира они решили "подготовиться" путем увеличения своей популяции. Раки ловятся во всех реках донского бассейна с лодок специальными сетями. Самой большой вылов рака ожидается в конце июня и в сентябре.

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