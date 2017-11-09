Совет ФИФА по правам человека призвал внимательнее изучить трагедии при строительстве объектов ЧМ-2018

Совет ФИФА по правам человека, созданный в начале 2017 года, опубликовал свой первый доклад. Группа экспертов отметила работу федерации в сфере прав человека и дала ряд рекомендаций по дальнейшим действиям.

Важный аспект доклада - нарушения прав человека при строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре. Совет призвал ФИФА активнее влиять на правительство Катара в данном вопросе, настаивает на более серьезной инспекции и пересмотре стандартов труд. ФИФА рекомендуется также тщательнее изучить все случаи смертей и травм, полученных при строительстве объектов чемпионата мира-2018.