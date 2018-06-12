Сочинские пляжи напоминают игрокам сборной Бразилии о родине

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни (CBF) рассказал о том, что игроки команды с удовольствием посетили пляж Сочи. По его словам, это место напоминает им о Бразилии.

- Вчера у команды был выходной, многие игроки пошли на пляж, - приводит ТАСС слова Сарни. - Футболисты всем довольны, им нравится отель, тренировочные поля, погода и сочинский пляж. Благодаря морю мы в России можем чувствовать себя ближе к дому. Здесь не так просто найти место, которое было бы похоже на Бразилию, не забывайте об этом.

Сборная Бразилии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").