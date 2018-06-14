Собака по кличке Пятница предсказала победу сборной России в матче с аравийцами

Смоленская собака по кличке Пятница предсказал результат стартового матча чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

Подопечная приюта "Верность" примерила на себя роль ясновидящей и вытащила из банки бумажку с флагом будущего победителя. В зубах у Пятницы оказался российский флаг.





Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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