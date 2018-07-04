Снять проклятие послематчевых пенальти сборной Англии помог... Криштиану Роналду

Успех сборной Англии в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии (1:1, пенальти - 4:3), по всей видимости, был неслучайным, сообщает портал Daily Mirror. Оказалось, что перед стартом турнира был проведен анализ. Оказалось, что игроки сборной Англии раньше слишком торопились при пробитии 11-метровых ударов. Для правильного самоконтроля футболистов была изучена манера капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Было проведено много исследований, чтобы показать, что английские игроки слишком быстро подбегают к мячу после свистка судьи, - сказал технический директор Футбольной ассоциации Англии Дэн Эшворт. - Когда судья дает свисток, есть время на то, чтобы исполнить пенальти. Как нация на протяжении многих лет мы слишком торопились. У других сборных было побольше времени. Есть несколько интересных примеров. Например, самоконтроль Роналду невероятен.

Сборная Англии впервые в истории чемпионатов мира выиграла серию послематчевых пенальти. На крупных турнирах англичане всего второй раз выиграли серию (впервые - в четвертьфинале Евро-1996 против Испании). В четвертьфинале ЧМ-2018 Англия сыграет со сборной Швеции.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)