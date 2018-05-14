СМИ: в Нижнем Новгороде предлагали работать на стройке стадиона за еду

За несколько месяцев до сдачи в эксплуатацию стадиона в Нижнем Новгороде, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018, местные власти осознали, что не успевают завершить работы в срок, утверждает Reuters. По информации издания, городское правительство вынуждало муниципальные спортивные центры отправлять своих сотрудников на стройку арены.

Кроме того, агентство утверждает, что региональные спортивные центры получили письмо, подписанное министром спорт Нижегородской области Сергеем Пановым. В письменном обращении излагалась просьба направить работников этих учреждений из-за недостаточной готовности стадиона. Планировалось, что работа на стройке арены не будет оплачиваться – сотрудников центров обещали обеспечить трехразовым питанием и местами для проживания.

"Сожалению, уровень готовности стадиона к торжественному открытию требует привлечения дополнительных рабочих сил, – говорится в письме за подписью Панова. – Прошу вас направить работников из учреждений в сфере спорта (10 человек) в Нижний Новгород для завершения строительных и общих работ на стадионе на срок с 6 по 14 апреля".

Напомним, первый матч на стадионе "Нижний Новгород" был сыгран 15 апреля. В матче первенства ФНЛ местный "Олимпиец" уступил "Зениту-2" (0:1).

Во время чемпионата мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, на стадионе "Нижний Новгород" будут сыграны 6 матчей турнира, включая одну встречу 1/8 финала и один четвертьфинал.