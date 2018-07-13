СМИ: Макрон пригласил на финал ЧМ-2018 Косьельни и Пайета

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на финал чемпионата мира защитника "Арсенала" Лорана Косьельни и нападающего "Марселя" Димитри Пайета, информирует getfootballnewsfrance.com.

Оба игрока получили травмы в преддверии ЧМ-2018 и не сыграли за сборную Франции.

Косьельни и Пайет получили приглашения поехать с официальной делегацией президента на финал чемпионата мира, в котором Франция сыграет с Хорватией.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь