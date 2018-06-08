СМИ: каждый футболист сборной Испании получит 825 тысяч евро за победу на ЧМ-2018

Футболисты сборной Испании получат по 825 тысяч евро призовых в случае, если команда выиграет мировое первенство. Как утверждает Marca, размер суммы был согласован с капитаном национальной команды Серхио Рамосом.

Если "красная фурия" не выйдет в 1/4 финала, то футболисты не получат дополнительного вознаграждения.

Сборная Испании в рамках группового этапа чемпионата мира сыграет против команд Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).