СМИ: игроков сборной Англии подготовят к проявлениям расизма на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Англии Джон Барнс по просьбе главного тренера команды Гарета Саутгейта проведет разговор на тему расизма перед чемпионатом мира 2018 года, сообщает Sun. По информации издания, штаб команды опасается, что молодые игроки, среди которых Деле Алли, Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг, подвергнутся обструкции на почве расовой принадлежности.

Саутгейт полагает, что опыт Барнса по встрече с проявлениями нетерпимости по цвету кожи со стороны фанатов, полученный им в 1980-х,может быть полезен его подопечным.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Англичане сыграют в группе G с Бельгией, Панамой и Тунисом.