СМИ: игроков сборной Англии подготовят к проявлениям расизма на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Англии Джон Барнс по просьбе главного тренера команды Гарета Саутгейта проведет разговор на тему расизма перед чемпионатом мира 2018 года, сообщает Sun. По информации издания, штаб команды опасается, что молодые игроки, среди которых Деле Алли, Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг, подвергнутся обструкции на почве расовой принадлежности.
Саутгейт полагает, что опыт Барнса по встрече с проявлениями нетерпимости по цвету кожи со стороны фанатов, полученный им в 1980-х,может быть полезен его подопечным.
Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Англичане сыграют в группе G с Бельгией, Панамой и Тунисом.
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Джон Барнс
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- Рахим Стерлинг
- Маркус Рэшфорд
- Деле Алли
- Гарет Саутгейт
Don
За Россию без допинга! напомни долб...., если есть чем, в чём я сомневаюсь)
02:13
За Россию без допинга!
warning_CSKA_is_here, забавно, что это написал болельщик ЦСКА. "Тупые саксы" у нас были и неоднократно. И уханье в адрес чернокожих на наших трибунах, увы, вошло в привычку. Напомнить про Яя Туре, например?
00:48
Cap. Morgan
Вот и выяснили, что все коренные Англичане нигеры))))))))))))
00:37
баламошка
Их перед матчами будут пудрой обсыпать.
00:34
warning_CSKA_is_here
как же вы задрали, саксы тупорылые. сидите у себя на островах и не высовывайтесь, раз что-то не нравится. не были у нас - но уже осуждаете
00:23