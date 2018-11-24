СМИ: Берхалтер и Пареха претендуют на пост главного тренера сборной США

Названы претенденты на пост главного тренера сборной США. На данный момент должность является вакантной.

Как информирует Yahoo! Sports, основным претендентом является главный тренер "Коламбус Крю" Грегг Берхалтер. Другой претендент - Оскар Пареха, ранее покинувший пост главного тренера "Далласа", который также до этого также возглавлял "Колорадо Рэпидз". С ним также проведено собеседование.

Кроме того, указано, что есть еще два кандидата, имена которых не называются. Ранее пост главного тренера покинул Брюс Арена. На правах и.о. после его ухода сборную возглавлял Дэйв Сарачан.