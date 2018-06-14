СМИ: Английского болельщика избили и ограбили в Москве перед стартом ЧМ-2018

Болельщик сборной Англии был избит и ограблен в Москве в понедельник, сообщает британское издание Metro. По информации издания, нападение было осуществлено пятью местными жителями.

Сообщается, что в момент происшествия англичанин находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в полицейском участке он не смог вспомнить подробностей инцидента. Предположительно, мужчину заставили снять определенную сумму денег в банкомате. Расследование продолжается, работает переводчик.

Отметим, что это первый подобный инцидент в преддверии старта турнира.

Сборная Англии на групповой стадии чемпионата мира сыграет в группе G против команд Туниса(18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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