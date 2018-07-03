Славен Билич: "Очень рад за Миранчука"

Знаменитый балканский специалист, бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал "СЭ", что думает о четвертьфинале чемпионата мира, о футболистах сборной России, а также вспомнил время, проведенное в нашей стране.

– Вы упомянули Миранчука. Это же при вас он перебрался из молодежной команды "Локомотива" в первую. Уже тогда знали, что он станет топ-игроком?

– Он очень талантлив, это я видел. Отличное видение поля, умеет вовремя принимать верные решения, замечательно чувствует игру, великолепная левая нога. И он любит учиться! Всегда слушает, что ему говорят, понимание игры на высоком уровне. Думаю, Алексею помогло то, что я перевел его в первую команду. Очень рад за него.

– Его брат-близнец Антон был не так хорош?

– Он тоже был силен, и мы привлекали его к тренировкам с основой. Но у нас было очень много игроков в составе, так что мы не могли вместить всех.

– Кто еще из талантливых российских футболистов мог бы стать топ-игроком, но не стал?

-Я многого ждал от Маги, от Оздоева. Видел потенциал в Дзюбе, когда он играл за "Спартак", в Дзагоеве. В России уже тогда было несколько многообещающих центральных защитников, мне очень нравился Бурлак. Почему некоторые из них не стали топ-игроками? Не знаю. Но талант точно был заметен. (Гоша ЧЕРНОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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