Славен Билич: "Кто фаворит в игре Хорватии и России? 50 на 50"

Знаменитый балканский специалист, бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал "СЭ", что думает о четвертьфинале чемпионата мира, о футболистах сборной России, а также вспомнил время, проведенное в нашей стране.

– Кто фаворит в игре Хорватии и России?

– 50 на 50. Абсолютно. Если бы чемпионат мира проводился в Германии, то, конечно, можно было утверждать, что фаворит – Хорватия. На бумаге наша команда сильнее, но у вас тоже есть преимущества. У сборной России отличная организация. Еще когда я работал в "Локомотиве", отмечал, что премьер-лига состоит из организованных команд. ЦСКА, "Рубин", "Спартак", "Зенит" – везде организация была на высоком уровне. Это помогло и сборной России победить Испанию. Но при этом ваша команда в играх с Египтом и Саудовской Аравией показала, что умеет забивать. (Гоша ЧЕРНОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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