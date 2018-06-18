Скидки на билеты до 50 процентов дарит болельщикам ЧМ-2018 парк "Сокольники"

Парк "Сокольники" дарит болельщикам чемпионата мира-2018 скидки на билеты 30-50 процентов.

Скидки действуют все дни турнира вплоть до 15 июля. В это время по паспорту болельщика можно бесплатно посетить музей каллиграфии.

Стоимость билета в орнитарий по паспорту болельщика составит 150 вместо 300 рублей. Билет в Большой розарий стоит 200 вместо 300 рублей. В Музей пинбола - 350 вместо 550 рублей.

Скидки от 5 до 10 процентов болельщикам в дни матчей предоставляют также в кафе и ресторанах в Парке Горького, "Музеоне" и "Зарядье". В музеях Москвы обладателям паспорта болельщика дарят 50 процентов скидку на вход.

Все о чемпионате мира по футболу-2018: календарь турнира, расписание матчей 32 сборных на 12 стадионах в 11 городах России - здесь