Син Тхэ Ен: "Сборная Кореи не должна жалеть об игре с Мексикой"

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен похвалил своих подопечных за игру группового турнира чемпионата мира-2018 против Мексики, несмотря на поражение 1:2.

- Наши футболисты провели игру, о которой жалеть не стоит, все выступили как единая команда, до последней минуты. Я им благодарен, что они не сдавались до конца, - цитирует ТАСС Син Тхэ Ена. - Мы проиграли две игры, но я надеюсь, что мои игроки уверены в себе, усилятся и лучше сыграют в следующей встрече.

Я возглавил сборную всего 10 месяцев назад, этого времени недостаточно для создания идеальной команды. Было бы у меня побольше времени и не было бы у нас так много травм, мы могли бы показать лучший результат.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь