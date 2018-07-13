Симон Миньоле: "Бельгия серьезно настроена бороться за 3-е место"

Голкипер сборной Бельгии Симон Миньоле настраивается на победу над Англией в матче за 3-е место чемпионата мира-2018. Вратарь с нетерпением ждет предстоящую игру.
– Как оцениваете шансы своей команды в матче за третье место?
– Посмотрим, - цитируют "Известия" Миньоле. - Пока надо осознать, что произошло в полуфинале, пережить этот момент. Но в любом случае я с нетерпением жду предстоящего матча с Англией. Поскольку мы серьезно настроены бороться за третье место.
Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)
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https://iz.ru/765976/sevastian-terletckii/simon-minole-akinfeev-provel-vydaiushchiisia-turnir