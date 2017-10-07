Швейцария обыграла Венгрию, Португалия добыла победу над Андоррой

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 Швейцария обыграла Венгрию со счетом 5:2 и осталась лидером группы В. Второе место занимает Португалия, которая обыграла Андорру со счетом 2:0. В последнем туре Швейцария и Португалия разыграют первое и второе места в группе, причем для победы швейцарцам будет достаточно ничьей.

В этом матче за португальцев сыграл бывший защитник "Зенита" Луиш Нету, в составе швейцарцев на поле вышел бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер, отметившийся голом.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа B

Швейцария – Венгрия – 5:2 (3:0)

Голы: Джака, 18 (1:0). Фрай, 20 (2:0). Цубер, 43 (3:0). Цубер, 49 (4:0). Гузмич, 58 (4:1). Лихтштайнер, 83 (5:1). Уграи, 89 (5:2).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Джуру, Шер, Мубандже, Фрай (Закария, 73), Шачири, Джака, Цубер, Фройлер (Дердийок, 85), Сеферович (Эмболо, 63).

Венгрия: Гулачи, Кадар, Корхут, Гузмич, Беше (А. Ланг, 32), Элек (Маркварт, 56), Паткаи, А. Надь, Варга (Шоллои, 69), Ловренчич, Уграи.

Предупреждения: Уграи, 35. Элек, 44.

Судья: Тальявенто (Италия).

Андорра – Португалия – 0:2 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 63 (0:1). Андре Силва, 86 (0:2).

Андорра: Гомес, Лима, Валес, Родригес (Хули Санчес, 87), Сан Николас, Рубио, Лловера, Виейра (Морено, 90), Ребес, Алаэс, Клементе (Мартинес, 79).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу, Нету, Семеду, Данилу Перейра, Жоау Мариу, Бернарду Силва, Куарежма (Виллиам Карвалью, 79), Мартинш (Криштиану Роналду, 46), Андре Силва (Гонсалу Гедеш, 90).

Предупреждения: Алаэс, 37. Сан Николас, 57. Родригес, 75. Морено, 90+3.

Судья: Зелинка (Чехия).

Турнирная таблица здесь