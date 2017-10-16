Швейцария, Италия, Хорватия и Дания будут "сеянными" при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2018

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных, благодаря которому стали известны коман, которые будут "сеянными" в европейских стыковых матчах отборочного раунда чемпионата мира-2018. В их число вошли сборные Швейцарии (11 место), Италии (15 место), Хорватии (18-е место) и Дании (19-е место). "Несеянными" стали Северная Ирландия (23-е место), Швеция (25-е место), Ирландия (26-е место) и Греция (47-е место).
Жеребьевка стыковых матчей пройдет в Цюрихе завтра, 17 октября. Начало - в 15.00 по московскому времени. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные - 12-14 ноября. Победители четырех пар смогут сыграть в финальной стадии чемпионата мира.
Напомним, что жеребьевка мирового первенства пройдет 1 декабря в Москве. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Based on latest #FIFARanking, 🇨🇭Switzerland, 🇮🇹Italy, 🇭🇷Croatia & 🇩🇰Denmark to be seeded in Euro #WCQ play-off drawhttps://t.co/FSQzFY2TBF pic.twitter.com/MqR7aYHItI– #WCQ ⚽🏆 (@FIFAWorldCup) 16 октября 2017 г.
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Ирландии
- Сборная Греции (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- сборная Северной Ирландии