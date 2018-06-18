Швеция - Корея: прогноз букмекеров

В понедельник, 18 июня, в Нижнем Новгороде пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Нижний Новгород" сыграют сборные Швеции и Кореи. Начало встречи – 15.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Швеции на победу с коэффициентом 2,07, на ничью – 3,21, а успех южнокорейцев – 4,17.

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Швеция – Корея: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)