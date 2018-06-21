Шойгу назвал выход сборной России в плей-офф ЧМ победой, которую страна заслужила

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу назвал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира по футболу победой, которую страна заслужила. Подопечные Станислава Черчесова обыграли команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышли в 1/8 финала.

– Наша победа, конечно, радует. Это огромный праздник. Огромное событие для страны, потому что мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого, – цитирует "РИА Новости" Шойгу. – Надеемся, что и наши спортсмены ответят тем же. Потому что страна построила большое количество стадионов за такое короткое время. Это прекрасные, потрясающие сооружения.

Футбол это то, что объединяет. Объединяет всех. Все, что, собственно, демонстрирует наша страна. Там же на площадях и мексиканцы, и бразильцы, и те, кто не очень настроен в обычной жизни дружить между собой.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу