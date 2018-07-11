Шмайхель опубликовал фотографию с Черчесовым, сделанную 33 года назад

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмайхель в своем Твиттере опубликовал две фотографии с главным тренером российской национальной команды Станиславом Черчесовым. Одна из них была сделана 33 года назад, а вторая - во время чемпионата мира-2018, проходящего в России.
- 33 года спустя, - прокомментировал фотографию датчанин.
33 years on... #WorldCup pic.twitter.com/CZnnKOb4yY– Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 11 июля 2018 г.
Сборная России на чемпионате мира дошла до полуфинала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).
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