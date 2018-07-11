19:37 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шмайхель опубликовал фотографию с Черчесовым, сделанную 33 года назад


Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмайхель в своем Твиттере опубликовал две фотографии с главным тренером российской национальной команды Станиславом Черчесовым. Одна из них была сделана 33 года назад, а вторая - во время чемпионата мира-2018, проходящего в России.

- 33 года спустя, - прокомментировал фотографию датчанин.

Сборная России на чемпионате мира дошла до полуфинала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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