Шмайхель опубликовал фотографию с Черчесовым, сделанную 33 года назад

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмайхель в своем Твиттере опубликовал две фотографии с главным тренером российской национальной команды Станиславом Черчесовым. Одна из них была сделана 33 года назад, а вторая - во время чемпионата мира-2018, проходящего в России.

- 33 года спустя, - прокомментировал фотографию датчанин.

Сборная России на чемпионате мира дошла до полуфинала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

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