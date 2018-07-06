Шиме Врсалько: "Сборная Хорватии уважает Россию, она не случайно в четвертьфинале"

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России отметил, что хорваты сконцентрированы только на своей игре. Также он считает, что на данной стадии не может быть оправданий.

– Мы фокусируемся только на нашей игре, – цитирует пресс-служба федерации футбола Хорватии Врсалько. – Мы уважаем Россию, она не случайно в четвертьфинале. Сборная России – хорошая команда, которая, безусловно, получит отличную поддержку от фанатов, но это ничего не меняет. Условия в Сочи могут быть еще тяжелее, чем в Нижнем Новгороде. Однако это не может быть нашим оправданием.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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