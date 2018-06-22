Шиме Врсалько - о сборной Аргентины: "Они падали и плакали, как девочки"

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько заявил, что аргентинская команда, против которой он играл вчера, потерпела заслуженное поражение. Аргентина уступила Хорватии со счетом 0:3 в матче групповой стадии чемпионата мира.

- Я видел, как аргентинцы падали и плакали, как девочки, - приводит слова хорвата calciomercato. - Мы же были лучшей командой на поле, поэтому заслужили победу. Аргентина должна играть гораздо лучше, если хочет попасть в плей-офф.

Сборная Хорватии гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии. Ей предстоит встретиться с Исландией (26 июня, Ростов).

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