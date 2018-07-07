Шейк, Водянова и Поли обнажились в поддержку России на ЧМ-2018

Супермодели Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли выложили совместное обнаженное фото в поддержку сборной России.
- Россия вперед, - подписала публикацию в Инстаграме Шейк.
Ранее певец Дмитрий Маликов пообещал состричь волосы в случае победы команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018.
Сегодня, 7 июля, сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь