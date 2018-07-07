18:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шейк, Водянова и Поли обнажились в поддержку России на ЧМ-2018

Супермодели Ирина ШЕЙК (в центре), Наталья ВОДЯНОВА (справа) и Наташа ПОЛИ. Фото instagram.com/irinashayk
Супермодели Ирина ШЕЙК (в центре), Наталья ВОДЯНОВА (справа) и Наташа ПОЛИ. Фото instagram.com/irinashayk

Супермодели Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли выложили совместное обнаженное фото в поддержку сборной России.

- Россия вперед, - подписала публикацию в Инстаграме Шейк. 

Ранее певец Дмитрий Маликов пообещал состричь волосы в случае победы команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018.

Сегодня, 7 июля, сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь

Опрос

Как закончится матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия?
голосовать
К комментариям
22
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ