Шалимов ответил критикам Смолова

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился мнением об игре форварда "быков" Федора Смолова в составе сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 – по пенальти). В игровое время нападающий не отметился активными действиями у чужих ворот, из-за чего подвергся критике со стороны общественности, а в серии пенальти реализовал удар.

– Много критики высказано в адрес Федора Смолова – мол, он не цеплялся за мячи и ничего не создал впереди. По тому, что видел я – Смолов вышел с заданием играть в зоне Бускетса и мешать ему развивать атаки. Смолов не располагался далеко от полузащитников, Федор находился в 15-20 метрах от нашей штрафной.

Фактически с выходом Смолова сборная России стала играть по схеме 5-5 – с пятью защитниками и пятью полузащитниками, и центрфорвард опускался очень глубоко вниз. Отсюда выйти в контратаку и убежать одному невозможно. Мы не думали вообще об атаке, и если бы выходили на чужую половину поля, во владении мячом принимали участие не более 3-4 футболистов.

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