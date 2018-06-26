07:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Серхио Рамос: "Надеюсь, Испания сможет блестяще сыграть против России"


Защитник сборной Испании и "Реала" Серхио Рамос после матча чемпионата мира-2018 с Марокко (2:2) выразил надежду, что команда сможет сыграть на высоком уровне в 1/8 финала против России. Игра состоится 1 июля.

– Теперь все стало сложнее, надеюсь, мы сможем блестяще сыграть против России, – цитирует Marca Рамоса. – Россияне играют на высоком уровне, надеюсь, мы сможем показать свою игру.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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