Серхио Бускетс: "Сборная Испании испытывала дополнительное давление после победы Португалии"

Защитник сборной Испании Серхио Бускетс после матча чемпионата мира-2018 против Ирана (1:0) отметил, что команда выходила на поле с мыслями о турнирном положении. За несколько часов до игры испанцев сборная Португалии обыграла Марокко (1:0).
- Самое главное, что получили три очка, - приводит ТАСС слова Бускетса. - Находились в сложной ситуации, знали, что Португалия выиграла, и это вызывало дополнительное давление.
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- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Серхио Бускетс
- Сборная Марокко