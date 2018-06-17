Серхио Агуэро: "Исландцы отмечали ничью с нами как победу"

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро объяснил, почему матч с командой Исландии получился таким сложным. В первом туре чемпионата мира команды сыграли вничью 1:1.



- Первый матч турнира всегда самый сложный. Все сборные по-особому настраиваются на сборную Аргентины, - цитирует Агуэро TyC Sports. – Они защищались большими силами, а почти все шансы для взятия ворот возникали после стандартов. Они отмечали ничью как победу.

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